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Вскрытие замков в Москве

Приезд мастера в течение 20 минут
Вскрытие замка без повреждения двери
Замена замка сразу после вскрытия
Самые низкие цены

Выгодные цены на вскрытие замков

Всего три шага, чтобы вскрыть замок

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Выезд специалиста

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Прием и оплата

Прием и оплата

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Наши специалисты по вскрытию замков

Необходимые документы при вскрытии замков

Будьте готовы подтвердить, что вы владелец

При вскрытии офиса, дома, квартиры, необходимо будет предоставить следующие документы (один или несколько):

  • паспорт, показать страницу с пропиской;
  • свидетельство о гос. регистрации недвижимости;
  • договор аренды, если вы арендуете помещение или жилую площадь;
  • участковый необходим в том случае, если у вас нет никаких документов, то его присутствие просто обязательно.
Гарантия и сервис

F.A.Q

Вопросы и ответы

FAQ
Могу ли я самостоятельно взломать замок?

Конечно же вы можете попробовать, но должны понимать, что только можно усугубить ситуацию, за счет чего вырастет конечная стоимость. С легкостью можете повредить дверную конструкцию или запорный механизм, потребуются дополнительные работы, лучше доверить это дело профессионалам.

FAQ
Какими способами вы вскрываете замки?

Это может быть отмычка, а в некоторых случаях потребуется высверливание запорного механизма, все зависит от конкрентного случая, в разных случаях мастер принимает различные решения, чтобы минимизировать варианты повреждения дверей.

FAQ
Насколько аккуратная вскрывается дверь?

Сразу говорим, что вскрывать самостоятельно дверь мы не рекомендуем, лучше всего вызвать аварийную службу вскрытия, которая вскроет дверь без повреждения.

FAQ
Какие документы при вскрытии замков я должен предоставить?

Если это касается квартиры, то паспорт с пропиской, документ, подтверждающий право владения собственностью, договор на аренду. Если это касается автомобиля, то достаточно техпаспорт, полис ОСАГО.

FAQ
В течение какого времени приезжает мастер?

Среднее время приезда мастера составляет 20 минут по Москве и Московской области. Но время приезда также зависит от погодных условий и дорожной обстановке, менеджер заранее сообщает в течение какого времени приедет мастер в ваш район или город.

FAQ
Всегда ли требуется замена замка после вскрытия?

Не всегда, если замок ремонтируется, достаточно поменять только личинку, то нет необходимости его менять целиком. Точнее мастер скажет, находясь на месте.

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    Служба вскрытия любых дверных замков в Москве

    Круглосуточная аварийная служба вскрытия замков поможет вам быстро попасть домой, если сломаны или утеряны ключи. Специалисты работают с применением современных инструментов и технологий, что позволяет без вреда для двери устранить проблему.

    Вскрытие замка специалистом KEY ZAMOKНаш сервис помогает практически во всех ситуациях, когда не получается самостоятельно открыть дверь:

    • Ключи утеряны, украдены, оставлены дома или на работе, сломаны. Забрать дубликат нет возможности.
    • Входная дверь захлопнулась случайно, от сквозняка. Например, когда вы вышли вынести мусор, забрать почту из почтового ящика и т.д.
    • Ключ сломался в замочной скважине. Такое происходит из-за сильного давления на ключ, либо когда на нем уже есть повреждения.
    • Замок сломан, ключ не вставляется или не поворачивается. Это случается при износе механизма, использовании отмычки или неподходящего ключа, механических повреждениях замочной скважины.
    • Помещение находилось в аренде, а квартиросъемщики самовольно сменили замки и не выходят на связь. Собственник имеет право вскрыть квартиру, если арендаторы игнорируют звонки, не выполняют условия договора. В этом случае проводить вскрытие замков нужно в присутствии сотрудника полиции и понятых.
    • Дети или пожилой человек закрыли дверь изнутри, открыть ее снаружи невозможно. Здесь нужно действовать максимально быстро.

    Независимо от сложности возникшей ситуации, наши мастера помогут попасть домой быстро и недорого.

    Какие замки и двери можно вскрыть

    На служба работает с дверьми любого типа: межкомнатные, входные, автомобильные, сейфовые. Бренд значения не имеет – специалисты справляются как со старыми советскими дверьми, так и с современными, бронированными.

    Тип замка также не имеет значения:

    • сувальдный, цилиндровый, кодовый;
    • навесной, накладной, врезной;
    • крестовой, ригельный, магнитный и т.д.

    Наша служба вскрытия замков имеет полный комплект инструментов, подходящих для отпирания всех видов механизмов.

    Законное вскрытие дверных замков

    Чтобы заказать услугу, позвоните нам и кратко расскажите о своей проблеме. От вас потребуется указать точный адрес, нахождение ключей и кто обращается (собственник, арендатор). Диспетчер сразу передаст информацию мастеру, который работает в вашем районе, рассчитает стоимость услуги и расскажет об условиях. Они касаются подтверждения права вскрывать дверной замок. Перед началом работы потребуется показать мастеру документы, подтверждающие право владения или пользования имуществом (подойдет прописка в паспорте). Если документы остались в квартире, то показать их можно после завершения работ. При полном отсутствии подтверждающих документов открывать дверь можно только в присутствии сотрудника правоохранительных органов.

    Мастер приедет к вам в течение 30 минут после формирования заявки. После диагностики приступит к работе. По необходимости, будет выполнен ремонт, восстановление или замена замка (личинки). Расчет с мастером производится после завершения работ.

    Мы оказываем помощь физическим лицам и компании, выполняя срочное вскрытие замков быстро, аккуратно, с гарантией.

    Преимущества нашего сервиса:

    • работаем круглосуточно, без перерывов и выходных;
    • выезжаем во все районы Москвы и в Московскую область;
    • предлагаем комплекс услуг по восстановлению функциональности замка по доступным ценам;
    • имеем множество положительных отзывов от благодарных клиентов;
    • работаем на современном оборудовании, с соблюдением требований законодательства;
    • большой выбор замков в наличии;
    • не используем агрессивные методы вскрытия, работаем аккуратно, не повреждая дверь.

    В нашей компании работает команда опытных профессионалов. Мы храним конфиденциальность данных наших клиентов, не разглашаем сведения о выполненных работах и замках, установленных в квартирах.

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